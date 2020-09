Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost restricționat, joi dimineața, la intrare in municipiul Buzau, din cauza unui accident in care a fost implicata o automacara. Doua persoane din București au fost ranite. Coliziunea s-a produs in intersectia Calea Eroilor cu șoseaua de centura, unde cei care patrund de pe varianta…

- Trafic dirijat, in intersectia Calea Eroilor – Soseaua de centura, in zona denumita „La Ciungu. Se pare ca o macara a intrat in coliziune cu un autoturism. Primele date arata ca ar fi o victima. Revenim cu detalii

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Alba Iulia, pe șoseaua de centura: Trei raniți, dupa coliziunea unui autobuz cu o mașina Un accident rutier a avut loc joi, 20 august, in jurul orei 11:40, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, in accident au fost implicate un autobuz și…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier petrecut pe soseaua de centura a Capitalei, pe raza orasului Magurele, judetul Ilfov, a informat Centrul Infotrafic, relateaza Agerpres.Citește și: GALERIE FOTO - Caz șocant la Vaslui! Un barbat și-a dat foc dupa ce iubita…

- Un minor și doi adulți au fost raniți intr-un accident rutier petrecut luni noaptea pe șoseaua de centura a orașului Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, au fost implicate doua autoturisme. Cele trei persoane ranite sunt conștiente. La fața locului intervin echipaje ISU (de prim ajutor și SMURD). Revenim…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Accident GRAV la Alba Iulia: 2 adulți și 1 minor raniți in urma coliziunii a doua mașini pe șoseaua de centura Un accident rutier a avut loc duminica noaptea, in jurul orei 23.50, in Alba Iulia, pe șoseaua de centura a municipiului. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident produs, duminica seara, de un sofer incepator in varsta de 19 ani, pe un drum judetean din Bistrita-Nasaud, informeaza Agerpres.Citește și: Traficul rutier catre Marea Neagra este restricționat pe autostrada A2 București…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia, pe șoseaua de centura: Doi raniți ușor, dupa coliziunea unei mașini cu un autotren Un accident rutier a avut loc vineri, 3 iulie, in Alba Iulia, pe șoseaua de centura. In coliziune au fost implicate un autoturism și un autotren. Potrivit reprezentanților…