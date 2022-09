Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Satu Mare au activat, luni, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 02.45, in autocarul care venea din Turcia si se indrepta spre Ucraina aflandu-se mame si copii ucraineni. “Polițiștii…

- Un microbuz in care se aflau 16 persoane s-a ciocnit violent cu un autoturism, duminica, in judetul Giurgiu. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de interventie. Potrivit IGSU, zece dintre persoanele implicate in accident au fost persoane…

- Un grav accident rutier s-a produs, marți dupa-amiaza, pe DN 18, in județul Maramureș. Din primele date, șoferul unui autocar a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autocarul in gardul unei case. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN…

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce un microbuz a intrat intr-un cap de pod, intre Reghin si Targu Mures. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 15 Reghin – Targu Mures, in apropierea localitatii Gornesti, judetul Mures. Șoferul unui microbuz…

- Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri…

- Doua persoane au decedat, iar alte patru au ajuns la spital cu diferite leziuni, in urma unui accident produs marti dimineata pe DN 56, in judetul Dolj. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 56, in zona localitații Basarabi. Conducatorul unei autoutilitare inmatriculate…