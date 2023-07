Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație! Suspendarea sabrerei ucrainene Olga Kharlan, care a refuzat sa-i stranga mana adversarei din Rusia, a fost oficial ridicataFederatia Internationala de Scrima (FIE) a anuntat vineri ca a ridicat suspendarea sabrerei ucrainene Olga Kharlan, care a refuzat sa ii intinda mana…

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri dimineața inainte de ora 6 pe strada Clujului din Gherla, in apropiere de fabrica Sortilemn. Un șofer care circula spre Baile Baița a surprins și accidentat un barbat de 59 de ani, din Gherla, angajat in traversarea șoselei, in calitate de pieton. Impactul…

- Un barbat de 39 de ani din comuna Malureni, suspectat ca l-a injunghiat mortal pe un consatean in urma unui conflict spontan, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Arges.

- Un teribil accident, soldat cu moartea a doua persoane, s-a produs in noaptea de 22/23 iunie pe A1, in județul Sibiu. Din motive inca necunoscute, o autoutilitara s-a ciocnit pe contrasens cu un TIR.

- Razboiul izbucnit in Ucraiana face tot mai multe victime. De la inceputul invaziei și pana in prezent, Rusia ar fi pierdut 50.000 de oameni. Insa, pierderile suferite de Rusia nu se termina aici. Numarul soldaților ruși care au ramas invalizi din cauza ranilor sau morții ajunge la 225.000 de persoane.…

- „In aceasta seara, pompierii argeșeni au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu in zona motorului unui tren de personal, aflat intre garile Pitești și Parvu.S-au asigurat masuri specifice de prevenire și stingere ale incendiilor de catre pompieri, la fața locului fiind fumegație din zona…

- Copil lovit mortal de o mașina in timp ce traversa printr-un loc nepermis. Un copil in varsta de 6 ani a murit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balaceanu, informeaza Inspectoratul de Politie (IPJ) Buzau. La fata locului…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de duminica, 14 Mai 2023, ora 13:14, pe DN1, in afara localitatii Urvind.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, comisar sef Alina Farcuta, politistii din cadrul Politiei orasului Alesd au fost sesizati, in urma unui apel primit de Inspectoratul de…