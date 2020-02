Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri a derapat si a iesit de pe pista, in momentul aterizarii, pe Aeroportul Sabiha Gokcen din orasul turc Istanbul, afirma surse citate de presa turca, potrivit MEDIAFAX.Avionul, apartinand companiei Pegasus Airlines, zbura de la Izmir spre Istanbul, relateaza CNN Turk si…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista in momentul aterizarii pe Aeroportul Sabiha Gokcen din Istanbul și s-a rupt in doua, relateaza AFP. Nicio persoana nu a murit, potrivit ministrului Transportului.Un avion de linie s-a rupt in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare, miercuri pe aeroportul…

- Un avion de linie s-a prabușit, miercuri, dupa ce a aterizat în afara pistei în Istanbul, relateaza mass-media turca, scrie AFP. Înca nu sunt informații privind victimele. A passenger plane has overrun runway at Sabiha Gokcen airport in Istanbul, Turkey. Apparent footage…

- Guvernatorul provinciei Van, unde a avut loc dezastrul, a spus ca au fost gasite corpurile a 12 salvatori și a noua civili. Mehmet Emin Bilmez, guvernatorul provinciei Van, a spus ca aproximativ 30 de persoane au fost scoase de sub zapada. Alert : A second avalanche has occurred in #Turkey…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs miercuri in vestul Turciei, la ora 19.22 GMT, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), conform Reuters si EFE. Seismul s-a produs la 15 km est de orasul Kirkagac, la o adancime de aproximativ 8,6 kilometri, dar a…

- Toate zborurile au fost suspendate temporar marti pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul dupa ce un avion a derapat si iesit de pe pista din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat biroul guvernatorului din Istanbul, citat de DPA. Toti cei 164 de pasageri aflati la bord au fost…

- Toate zborurile au fost suspendate temporar marti pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul dupa ce un avion a derapat si iesit de pe pista din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat biroul guvernatorului din Istanbul, citat de DPA. Toti cei 164 de pasageri aflati la bord au fost…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat virulent vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron pentru remarca acestuia ca NATO ar fi 'in moarte cerebrala', afirmand ca aceasta apreciere reflecta o intelegere 'bolnava si superficiala' si recomandandu-i sa verifice daca nu…