Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 care aparține companiei Air India s-a prabușit la aterizare, vineri, in statul indian Kerala ,sud-estul Indiei. Din primele informații de la fața locului, se pare ca avionul s-a rupt in doua, dupa aterizarea ratata pe aeroportul Kozhikode, fara sa ia foc, potrivit BBC. #WATCH Kerala:…

- Patru persoane, intre care doi copii, au suferit arsuri grave intr-un incendiu care s-a produs, astazi, pe strada Schelei, la Moinești. Știre in curs de actualizare. Articolul Patru raniți intr-un incendiu la Moinești apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Meciul dintre Universitatea Craiova si FC Botosani, programat vineri, de la 20.00, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1, a fost amanat! Lait-motivul a fost ca medicul oaspetilor a fost infectat cu Covid-19. Știre in curs de completare. Citește și: Ion Țiriac este noul președinte al Federației Romane…

- Salvatorii bistrițeni au fost solicitați sa intervina de urgența in localiatea Rodna. Un copil s-a inecat. Echipajele medicale aplica protocolul de resuscitare. Mobilizare de forțe in localitatea Rodna. Un copil de aproximativ 6 ani s-a inecat. La fața locului a ajuns de urgența echipajul de prim ajutor…

- Stire in curs de actualizareUn accident deosebit de grav s a produs in urma cu putin timp in localitatea Sibioara. Potrivit informatiilor ISU Dobrogea un autoturism a intrat in parapetul de pe marginea drumului. O persoana este incarcerata si se intervine pentru scoaterea ei din autoturism. ...

- Avionul companiei Pakistan International Airlines (PIA) s-a prabusit peste mai multe case in timp ce se apropia de aeroportul din Karachi. Ultimul bilant este de 97 de morti si doi supravietuitori dintre ocupantii aparatului, au anuntat serviciile sanitare din provincia Sindh, unde Karachi este capitala.…

- Cel putin 97 de persoane au murit vine dupa prabusirea unui Airbus A320 asupra unui cartier rezidential din Karachi, marele oras din sudul Pakistanului, potrivit unui nou bilant publicat sâmbata de autoritatile, care au raportat de asemenea și doi supraviețuitori, relateaza AFP.Avionul companiei…

- Primul accident grav din București dela intrarea in starea de alerta s-a petrecut vineri seara, in zonaDristor. Un taxi s-a rasturnat in urma impactului iar șoferul afost ranit. Din primele informații, nu sunt alte victime.Un echipaj al pompierilor cu modul de descarcerarea intervenit la fața locului,…