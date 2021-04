Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, demis saptamana aceasta de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa, in condițiile unor tensiuni mari in coaliția de guvernare. Alianța USR-PLUS spune ca premierul nu mai are susținerea ei din cauza demiterii lui Voiculescu.…

- Din acest moment, Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru, anunța Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis in ședința de urgența de miercuri, ca demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala…

- "Decizia premierului arunca coaliția de guvernare intr-o criza majora" Vicepremierul Dan Barna. Foto: gov.ro. Premierul Florin Cîtu nu mai beneficiaza, în acest moment, de sustinerea USR-PLUS, care cere retragerea încrederii acordate sefului executivului. Anuntul a fost facut,…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca Florin Cițu nu mai are susținerea USR PLUS dupa ce premierul a luat decizia sa-l demita pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu o prima reacție in urma demiteriii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sanatații. „ Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de…

- Premierul Florin Cițu spune ca a decis sa faca o modificare la varful Ministerului Sanatații și a dat asigurari ca el crede „cu tarie in coaliția de guvernare”. „De un an de zile Romania trece printr-o perioada dificila in lupta cu pandemia. Aceasta lupta a intins la maxim resursele statului. ca sa…

- Alianța USR PLUS ar dori ramanerea la guvernare, in coaliție cu PNL și UDMR, dar fara Florin Cițu premier, susțin surse politice. In cadrul USR sunt luate in calcul trei variante dupa revocarea lui Voiculescu: ramanerea la guvernare, dar fara Florin Cițu premier, ieșirea de la guvernare și, de asemenea,…

- ​La nici patru luni de la preluarea puterii, tensiunea pare sa creasca pe zi ce trece în Coaliția de Guvernare. Vicepremierul USR-PLUS Dan Barna vine astazi la interviurile HotNews LIVE pentru a explica care este relația cu PNL, cu premierul Florin Cîțu, și daca ministrul Sanatații, Vlad…