- Presa internaționala a scris pe larg despre mitingul PSD de la București subliniind ca a fost o acțiune coordonata de o figura controversata a scenei politice, Liviu Dragnea, condamnat definitiv in Dosarul Referendumului și vizat de o noua sentința intr-un alt dosar. Jurnaliștii noteaza ca acesta nu…

- Mii de oameni se deplaseaza spre Piața Victoriei pentru mitingul PSD. A aparut și primul incident. Un organizator PSD a fost surprins cand bruscheaza fizic un copil care se plimba cu trotineta pe un bulevard din jurul Pieței Victoriei.

- Ieșenii au ințeles codul vestimentar obligatoriu la miting, drept urmare toți și-au luat tricouri sau camași albe. Dar mulți nu au aflat nici macar in momentul imbarcarii de ce au plecat la București. Pe de alta parte, in Iasi, lucrurile stau diferit. Au admis, in schimb, ca merg pentru ca i-a chemat…

- Potrivit unor surse din uni9tatea medicala, directorul Spitalului TG. Carbunesti, Constantin Tarziu, si-a trimis angajatii la mitingul PSD. In jur de 80 de persoane au fost imbarcate in doua autocare: „I-a bagat in autocar… Din sutele de angajari pe care le-a facut, e normal acum ca cei angajati de…

- Toți parlamentarii PSD de Giurgiu au contribuit cu „undeva la 9.100 de lei” fiecare pentru organizarea marelui miting anunțat de Liviu Dragnea, sambata, in Piața Victoriei, a declarat senatorul Niculae Badalau care promite ca va mobiliza pentru manifestație peste 10.000 de oameni din județ. Articolul…

- Creste numarul de masini, cresc si preturile pentru carburanti. O asemenea tendinta se atesta in ultima perioada de timp in tara noastra si in ambele cazuri nu este una imbucuratoare. Pe de o parte se intensifica ambuteiajele pe strazi si creste cantitatea generala de emisii de oxizi de azot si dioxid…

- In jurul Sofiei, de exemplu, se circula cu 120 de kilometri pe o șosea cu pana la 5 benzi. Duminica, de la ora 18, la emisiunea “Romania, te iubesc” aflam ce s-a intamplat la noi cu contractele de sute de milioane de euro și vedem cum raspund oficialii cand sunt intrebați despre starea jalnica a drumului.…

- Dupa parerea lui, principalul motiv pentru care niciunul dintre cei patru candidati pentru functia de presedinte executiv, care nu au avut sustinere, nu au ocupat functii a fost din cauza ca au starnit supararea delegatilor deoarece au facut scandal. Concluzii dupa Congres Ne-am atins obiectivele stabilite…