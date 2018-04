Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Ilie Nastase s-au certat din nou. Se impacasera dupa ce bruneta a anunțat ca divorțeaza de fostul mare tenismen, insa acum se pare ca desparțirea lor e definitiva. Brigitte a susținut ca Ilie are o amanta, iar acum s-au batut in plina strada. Ilie a tras-o de par pe Brigitte. „Am depus iar…

- O batrana din Balti, jefuita in plina strada. Acesteia i-a fost sustrasa geanta in mod deschis de catre trei necunoscuti. Victima s-a dovedit a fi o femeie in varsta de 68 de ani, care a comunicat ca in geanta se afla un portmoneu cu bani, un telefon mobil și alte bunuri.

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Politistii au depistat doi tineri, in timp ce incercau sa vanda mai multe pliculete cu produse susceptibile a fi interzise. In cauza, a fost intocmit dosar penal, fiind efectuate cercetari sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Politistii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Buzau au depistat doi tineri,…

- Week-end agitat pentru jandarmii bistrițeni care, aflați intr-o actiune de patrulare in Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu Bulevardul Decebal, au surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii si picioarele.