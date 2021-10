Stiri pe aceeasi tema

- Un meci special pentru “Toto” Santa! Sambara principalul brasovenilor il are adversar pe Dani Coman, fostul lui elev de la FC Brasov. Dani Coman este acum presedinte la FC Hermannstadt, echipa pe care brasovenii o intalnesc acasa, in etapa a 12-a a ligii a 2-a. Fostul portar a fost antrenat de “Toto”…

- Medicul cardiolog Vasile Radulescu din Bucuresti reclama, miercuri, ca exista grupuri de Facebook care vand certificate verzi. ”Mi se pare absolut incredibil sa-ti faci business din asa ceva”, a transmis medicul, precizand ca Politia Romana a primit deja informatiile si a demarat o ancheta. ”Exista…

- CS Minaur Baia Mare va juca pe teren propriu in data de 27 octombrie, de la ora 18.00, cu Universitatea Craiova, intr-un meci din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Biletele pentru meciul dintre CS Minaur și Universitatea Craiova costa 50 de lei (intrare generala) și se pot achiziționa…

- Acum știm foarte clar ca meciul din optimile Cupei Romaniei dintre CS Minaur și Universitatea Craiova va avea loc miercuri, 27 octombrie, de la ora 18.00. Clubul baimarean a venit in ajutorul suporterilor echipei de fotbal și a aranjat ca partida sa aiba loc pe stadionul “Viorel Mateianu”, inchiriind…

- Chiar ne credeți prosti? Din nou? Pentru cei dintre noi care ne amintim cacealmaua marca Cristian Iuda intr-o Cupa a Romaniei la fotbal traim un deja vu! Unii flamanzi aciuați vremelnic la carma aflata in deriva fotbalului maramureșean reprezinta meciul acesta un colac de salvare! Ei ar fi vrut un…

- Lideri detașați in campionat, la distanța mai mare ca niciodata de rivale, campionii de la CFR Cluj vor alinia azi, in disputa cu CS Unviersitatea Craiova, o echipa „carpita" cu rezerve. CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, din „șaisprezecimile” Cupei Romaniei, este astazi, de la ora 21:30 Deși s-a…

- Fara indoiala, inceputul de sezon este unul foarte bun pentru CS Minaur, care a contabilizat șase victorii din tot atatea meciuri oficiale disputate in acest sezon, doua in Cupa Romaniei și patru in campionat. Și pentru ca tot vorbim și de Cupa Romaniei, sa spunem ca Minaur va intalni pe Poli Iași…