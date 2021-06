VIDEO. A urcat drogat la volan și a făcut praf 15 mașini: “Vă iubesc pe toți” Un tanar din Iași a lovit 15 masini dupa ce a urcat drogat la volan și a condus pe o distanta de cativa kilometri. A fost prins de proprietarul unuia dintre autoturismele avariate si predat, ulterior, politistilor. Șoferul s-a deplasat de la marginea municipiului catre zona centrala, la volanul unui autoturism Skoda, iar pe traseu […] The post VIDEO. A urcat drogat la volan și a facut praf 15 mașini: “Va iubesc pe toți” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

