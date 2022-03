Stiri pe aceeasi tema

- Sirene antiaeriene rasuna, marți dimineața, in mai multe orase din Ucraina, care se confrunta cu a sasea zi de razboi contra invaziei Rusiei. Imagini suprinse de satelit arata o coloana formata vehicule militare rusesti, care se intinde pe o lungime de 64 de kilometri si care avanseaza in directia Kiev. …

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehoicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta racheteleor in timul noptii, ci si Harkov. Luni, chiar in timpul primelor negocieri…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 16 Imagini din satelit realizate duminica au aratat…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia. The post Ucrainenii opresc tancurile rusești cu mainile goale. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

- Grupul Anonymus a declarat razboi cibernetic Rusiei, dupa atacurile din Ucraina. Hackerii au scris pe rețelele de socializare ca ei sunt cei care au atacat cibernetic televiziunea rusa de stat Russia Today. „Nu trebuie sa ne mulțumiți. Facem doar ceea ce credem ca este corect pentru ca daca nimeni nu…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone de razboi. Imagini filmate de cetațenii din Ucraina arata cum oamenii pleaca masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formandu-se cozi…

- Ministerul rus al Apararii a publicat, miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare, care ar parasi Peninsula Crimeea, pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare. „Unitatile din districtul militar Sud care si-au incheiat participarea la exercitiile tactice…

- Mai multe tancuri și vehicule militare rusești au fost vazute la granița cu Ucraina, lânga orașul Harikov. Cei de la cnn.com au intrat în posesia unui video în care pot fi vazute zeci de tancuri care par a fi gata de atac, scrie realitatea.md. Pâna în prezent,…