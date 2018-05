Stiri pe aceeasi tema

- Ellaal Goldberg, vehiculul de investiții care a anunțat ca vrea sa se implice in piața media din Romania este activ deja de ceve vreme pe piața locala, insa in domeniul financiar. Printr-o firma de consultanța, denumita Intaro, fondul aduce in Romania o subsidiara a americanilor de la Arch, interesați…

- Ce s-a intamplat azi, 20 aprilie. Pentru cei care vor sa afle ce s-a intamplat astazi, 20 aprilie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Printre altele, in 1972 Apollo 16 aseleniza pe Luna, iar in 1992, un mare concert in memoria lui Freddie Mercury a avut loc pe…

- CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, va prezenta, acum cateva zile, imaginile aroganței lui Gigi Becali, care și-a parcat bolidul de 200.000 de euro chiar in stația de autobuz, pe contrasens și un pic in diagonala, doar pentru a sorbi o cafea la Nuba, in Dorobanți (TOATE DETALIILE AICI). La scurt timp,…

- Scriitorul roman Darie Novaceanu a murit marti la Madrid, la varsta de 80, informeaza ziarul spaniol ABC joi, scrie agerpres.ro. Anuntul despre decesul lui Darie Novaceanu a fost facut pentru agentie EFE de surse apropiate de scriitor, care a fost membru al Academiei Regale spaniole si laureat…

- CSM București devine o forța și in tenisul din Romania. Dupa ce recent Sorana Cirstea s-a alaturat echipei alb-albastre (unde le are colege pe Irina Begu și Monica Niculescu), ”tigrii” l-au legitimat pe tenismenul Dragoș Dima, a doua racheta a țarii și titular in echipa de Cupa Davis a țarii noastre.…

- Nascut la 26 martie 1888, la Trebizonda Trapezunt , in Turcia, Hurmuz Aznavorian s a refugiat, impreuna cu familia, cand nu implinise inca zece ani, la Constanta, din cauza persecutiilor la care erau supusi armenii de catre stapanirea otomana a timpului, astfel ca Romania a devenit patria sa de adoptie.Tatal…