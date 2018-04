Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit. Anuntul a fost facut pe Facebook de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf. Ultimele imagini cu Ionela Prodan aratau ca starea ei de sanatate nu era deloc buna. Ionela Prodan a murit pe un pat de spital dupa o lupta dura cu o boala necrutatoare. Ionela Prodan a murit, luni seara,…

- Ionela Prodan a pierdut lupta cu boala crunta care ii macina corpul. Interpreta de muzica populara s-a stins la 70 de ani, in urma unei pancreatite, la spitalul Elias, fiind inconjurata de familie

- "Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plange, stiind ca a plecat, sau putem zambi, stiind ca a trait cu adevarat!", a scris fiica artistei. "Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal,…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a murit luni, la spital. Vestea a fost data de Anamaria Prodan, fiica ei. Interpreta de muzica populara s-a stins la 70 de ani, in urma unei pancreatite, la spitalul Elias, fiind &icir...

- Elena Merișoreanu a mers la Spitalul Elias, in vizita la artista de muzica populara, Ionela Prodan. Deși slabit, aceasta a agasit puterea de a-i spune colegei sale de breasla, o gluma. Cantareața a povestit pentru Romania tv, cum a decurs ultima vizita pe care i-a facut-o prietenei sale, Ionela Prodan,…

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a mai fost internata si la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an insa a fost externata destul de repede.

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…