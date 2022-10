Stiri pe aceeasi tema

- Un iranian, Amou Haji - supranumit "cel mai murdar om din lume" din cauza ca nu a facut nici macar un dus timp de decenii "de frica sa nu se imbolnaveasca" - a murit la varsta de 94 de ani, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP. Amou Haji, care nu spalat niciodata in mai bine…

- In seara zilei de luni, 24 octombrie, la ora 22.09, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor a fost sesizat cu privire la faptul ca o persoana din localitatea Borod s-a electrocutat, aceasta aflandu-se in stare de inconstienta.Incidentul s-a petrecut in gospodaria victimei,…

- Te-ai intrebat vreodata cat de curat este, de fapt, avionul cu care calatorești? Majoritatea avioanelor comerciale prezinta intre 150 și 350 de pasageri, programul angajaților fiind unul destul de restrans. Prin urmare, niciodata nu exista suficient timp pentru a curața interiorul vehiculului aerian.…

- Caz tragic in SUA, unde o femeie a murit dupa ce angajații azilului in care locuia i-au dat sa bea lichid de spalat vase in loc de suc. Alți trei batrani au fost transportați de urgența la spital dupa ce au baut lichid caustic. Fiica acesteia a declarat ca atunci cand batrana a ajuns la spital, starea…