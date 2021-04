Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar medic rezident din Timisoara, care lucra la Spitalul Judetean pe Sectia ATI, a fost gasit mort in locuinta sa. Primele indicii arata ca tanarul rezident de pe secția ATI de la Spitalul Județean din Timișoara s-a sinucis duminica seara. Acesta s-ar fi injectat cu substanțe de la ATI. ”La data…

- Cu toate ca nu exista o formula unica pentru indepartarea zgirieturilor de pe lentilele ochelarilor, sint, totuși, citeva trucuri care te pot ajuta sa reduci aspectul urit al acestora. Vedeti mai jos, cele mai interesante sfaturi in acest sens. Soluție pentru lustruirea mobilei – Datorita ingredientelor…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a anunțat luni, 8 martie, ca a cerut conducerilor tuturor Inspectoratelor de Poliție din țara o reanalizare a plangerilor facute in ultimii doi ani in care se regasesc amenințari cu posibile acte de violența, a informat G4Media . Declarațiile vin care urmare a cazului…

- Europarlamentarul PSD Dan Nica a declarat marti ca Romania este in pericol sa piarda 1,112 miliarde de euro, bani care sunt alocati prin Fondul pentru o tranzitie justa. "Romania este in pericol sa piarda 1,112 miliarde de euro, bani care sunt alocati prin Fondul de tranzitie justa. Legat de acest fond,…

- Sotul femeii din Constanta, care a cazut de la etajul 6 in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu a murit sub ochii pompierilor, spune ca a ieșit impreuna cu soția din casa, dar ea s-a intors dupa un laptop, transmite Digi24 . Soțul femeii sustine ca pompierii au ajuns tarziu și foarte tarziu au…

- Punct final in mariajul dintre Raluca Pastrama (28 de ani) și Pepe (41 de ani)! Luni, cei doi au semnat actele la notar, terminand civilizat o casnicie de opt ani de zile, din care au rezulatat doua fetițe, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani). In cele aprope doua ore cat au stat in […] The post…

- "Legat de campania de vaccinare, exista așa, un sentiment ciudat, pentru ca in realitate merge foarte bine, toate cifrele indica faptul ca merge foarte bine, pe 25 ianuarie eram pe locul 1 in UE, ramanem in continuare in Top 6," a explicat Cițu, la briefingul de presa organizat la Palatul Victoria,…

- Ziarul Unirea IPJ Alba a demarat o ANCHETA in cazul cainelui legat in lanț de un stalp și lasat sa moara de foame langa drum, intr-un sat din Apuseni IPJ Alba a demarat o ANCHETA in cazul cainelui legat in lanț de un stalp, lasat sa moara de foame langa drum, intr-un sat din Apuseni. Dupa apariția in…