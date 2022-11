Fanii fotbalului care au calatorit mii de kilometri pentru a vedea cel mai prestigios eveniment sportiv au stat la coada ore intregi pentru a asista la lansarea unui festival al fanilor la Doha, sambata (19 noiembrie). Astazi, 20 noiembrie, a inceput CM 2022, cu un prim meci spectaculos, cel puțin in prima repriza, dintre Ecuador și Qatar. In urmatoarele 28 de zile, fanii se vor putea bucura de fotbal, muzica și cultura in Qatar. Reamintim ca, intr-o rasturnare de situație de ultima ora, cu doua zile inainte de meciul de deschidere al turneului, organismul internațional de guvernare a fotbalului,…