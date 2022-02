VIDEO/ A furat un taxi și s-a inversat cu el în mijlocul drumului: Bărbatul a fost reținut Un barbat din Balți a manifestat curaj și a ajutat polițiștii sa rețina un infractor, transmite echipa.md. La 13 februarie curent, în jurul orei 17:25, un barbat din Balți a anunțat poliția precum ca, pe strada Feroviarilor din mun. Balți, un automobil de taxi s-a inversat, iar șoferul are un comportament neadecvat și intenționeaza sa paraseasca locul accidentului. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit ca automobilul fusese rapit de la proprietar. Suspectul, ar fi comandat mașina de taxi și la scurt timp dupa ce ar fi urcat în automobil, a amenințat șoferul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

