- Imaginile și informațiile despre tentativa de asasinare asupra lui Donald Trup, continua sa șocheze. O noua inregistrare video arata mișcarea salvatoare pe care Donald Trump a facut-o chiar in momentul in care un glonț a trecut pe langa capul fostului președinte la mitingul din Butler, Pennsylvania.

- Presedintele Klaus Iohannis se declara ingrozit de atacul asupra fostului presedinte american Donald Trump, considerand ca violenta si agresiunea nu sunt atributele niciunei democratii. ”Sunt ingrozit de atacul asupra fostului presedinte Trump la mitingul sau de campanie. Ii doresc insanatosire rapida…

- FBI a anunțat ca barbatul care a incercat sa il ucida pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani. „FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind subiectul implicat in tentativa de asasinare a fostului presedinte Donald Trump,…

- Un microfon a preluat cuvintele fostului președinte Donald Trump imediat dupa ce s-au auzit impușcaturi și acesta a aparut ranit. Intr-o inregistrare video difuzata de MSNBC dupa tentativa de asasinat, Trump poate fi auzit spunand, in timp ce agenții Secret Service s-au grabit sa urce pe scena pent

- VIDEO | Tentativa de ASASINAT asupra fostului președinte Donald Trump: Tragatorul, un tanar de 20 de ani, a fost ucis, impreuna cu o alta persoana prezenta la miting Tentativa de ASASINAT asupra fostului președinte Donald Trump: Tragatorul, un tanar de 20 de ani, a fost ucis, impreuna cu o alta persoana…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost externat din spitalul in care a stat in ultimele doua saptamani. El va continua sa primeasca ingrijiri medicale acasa. Fico a fost impușcat la jumatatea lunii mai in timpul unui eveniment public din Slovacia. Vineri dimineața, Spitalul Universitar și Policlinica…

- Juriul din cadrul procesului Stormy Daniels al fostului președinte al SUA, Donald Trump, a ajuns la un verdict, joi noapte, dupa doua zile de deliberari. Donald Trump a fost gasit vinovat pentru toate cele 34 capete de acuzare. Judecatorul Juan Merchan a stabilit ca sentința va fi anunțata in data de…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța ca a dejucat planurile unei rețele de agenți ruși care complotau pentru a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți oficiali guvernamentali, relateaza Reuters și Ukrainska Pravda. Anunțul a fost facut marți, in ziua in care președintele…