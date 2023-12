Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o producție care a durat 25 de ani, a venit timpul sa ne luam ramas-bun de la Audi TT. Pe parcursul acestui an, constructorul german a lansat mai multe ediții speciale de adio exclusive in anumite țari. Acum, Audi a confirmat oficial ca a produs ultimul exemplar al celebrului coupe. Astfel, exemplarul…

- La nici 5 kilometri de Targoviște, pe culmea nord vestica a dealurilor Aninoasei, un castel construit acum mai bine de 100 de ani, invaluit in iedera și vegetație inalta iși cauta un viitor. Castelul Darascu-Enigarescu a fost construit pe drumul de acces spre Manastirea Viforata, la comanda generalului…

- Sonda solara Parker, apartinand NASA, si-a doborat propriul record de viteza, ramanand cel mai rapid obiect construit de om din istorie, conform unui material publicat sambata de Live Science, potrivit digi24.ro .

- Francesco D'Alessio (19 ani) a fost convocat de Jose Mourinho la echipa de seniori și a jucat aseara primul meci in tricoul Romei contra lui Servette (4-0): „La 7, 8 sau 9 ani venea la Trigoria sa-i vada pe jucatori la pregatiri. Strigau, țipau, dar nimeni nu le dadea drumul sa intre. Era și el printre…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea transmite ca pasajul peste calea ferata din Predeal va fi reabilitat. Construit in urma cu peste 80 de ani, podul peste calea ferata din Predeal va fi consolidat și reabilitat. Ministrul Adrian Vestea a anunțat pe pagina sa de Facebook, ca a fost semnat contractul…

- Polițiștii au depistat in trafic, in dimineața zilei de 26 septembrie, o autoutilitara condusa prin Cizer de o localnica de 32 de ani, care transporta 1,2 metri cubi de material lemnos din specia arin, fara a deține aviz de insoțire sau documente de proveniența. Conform prevederilor legislației in vigoare,…

- Pana la varsta de 43 de ani, Flavius Nedelea a reușit sa ajunga pe culmile succesului in afaceri. Fostul iubit al Anamariei Prodan și-a construit un intreg imperiu in București, iar acum a facut dezvaluiri despre cat de mult valoreaza, anual, afacerile pe care le conduce.

- Fiul unui primar din Buzau și-a construit un supermarket in jurul unui stalp de inalta tensiune, pe terenul oferit chiar de tatal sau. Compania de electricitate susține ca este vorba de o ilegalitate. Situație incredibila pe 85, in localitatea Maracineni, din județul Buzau: un stalp de inalta tensiune…