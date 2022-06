Stiri pe aceeasi tema

- Se fura pana si florile care decoreaza parcurile si strazile din localitati. Totusi e bine ca de multe ori hotii sunt gasiti repede si amendati, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. O astfel de intamplare a avut loc in comuna buzoiana Smeeni.

- Articolul VIDEO Percheziții la maneliști din Buzau, acuzați ca au obținut pe nedrept indemnizații in pandemie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Mai mulți maneliști și lautari din Buzau sunt suspectați de poliție ca, in pandemie, au intocmit documente false cu scopul de a obține indemnizații…

- Articolul VIDEO Bataie intre eleve, langa Școala 11 din Buzau, din cauza unui baiat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doua eleve din Buzau și-au imparțit pumni și picioare, marți dupa-amiaza, la ieșirea de la ore. Bataușele s-au lovit și imbrancit sub privirile a zeci de colegi care, in loc…

- Articolul VIDEO Micul taram al frumosului de la Smeeni, Buzau, din gradina unei iubitoare de flori se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Am descoperit raiul pe pamant intr-o gospodarie de la țara. Mai precis, la Smeeni, in județul Buzau. Un adevarat univers al florilor sta ascuns in spatele unei…

- Articolul VIDEO O crima savarșita in Saptamana Mare șocheaza o intreaga comunitate din județul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un barbat de 67 de ani, din Podgoria, a fost ucis de un consatean cu 12 ani mai tanar. Ulterior, suspectul a urcat trupul victimei intr-o caruța și l-a abandonat…

- Articolul VIDEO Liderul PNL, Florin Cițu, despre majorarea salariului minim:” Am propus reducere a contribuțiilor cu 5%. Asta inseamna venituri nete mai mari pentru toți romanii” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Prezent la Buzau, președintele PNL, Florin Cițu, a criticat modul in care se fac…

- Articolul A murit Nistor Tanasescu, senior al presei buzoiene se poate citi integral pe Stiri de Buzau . A murit poetul si jurnalistul Nistor Tanasescu, parintele revistei ”Caietele de la Tintesti”, revista in care au publicat multi scriitori importanti ai literaturii romane contemporane. Nistor Tanasescu…

- Articolul VIDEO Obiect luminos straniu, filmat deasupra unui sat de langa Buzau. ”Se marea și parca se rupea ceva din el” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un punct luminos straniu a fost observat in noaptea de joi spre vineri, deasupra unor localitați aflate in apropierea drumului european…