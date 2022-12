Stiri pe aceeasi tema

- Noul serial LIA de la Antena 1 a adus in fața publicului mulți oameni talentați, care au devenit celebri o data cu lansarea acestuia. Unul dintre ei este Ștefan Floroaica, care a renunțat la cariera de sportiv pentru a-și indeplini un vis din copilarie, și anume acela de a fi actor. Totul a pornit de…

- Talharie, o femeie de 34 de ani a fost batuta, i s-au furat banii și telefonul in timp ce se deplasa pe drumul care face legatura intre Teiș și cartierul Priseaca, totul s-a intamplat pe 2 decembrie a.c., in jurul orei 19:15, in timp ce se afla pe DE438. La data de 9 decembrie a.c., [...] The post…

- Primul centru integrat de terapia durerii din regiunea de nord a țarii a fost inaugurat la Suceava, vineri, 11 noiembrie, investiția ridicandu-se la 2,5 milioane de euro.Clinica NORD, parte din Grupul Medical Provita, este dotata cu echipamente de varf de gama, parte dintre ele in premiera in ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inaugurat, astazi, doua drumuri modernizate cu o lungime totala de 35 de kilometri in zona de nord a județului. Este vorba despre drumul Județean 291A Siret-Mușenița-Fratauții Noi și DJ 178C Bilca – Fratauții Vechi – Radauți. Pentru inceput…

- O noua ”poarta de acces” din Alba in Sibiu: S-a asfaltat drumul din Garbova care face legatura cu Poiana Sibiului, Jina și Transalpina O noua ”poarta de acces” din Alba in Sibiu: S-a asfaltat drumul din Garbova care face legatura cu Poiana Sibiului, Jina și Transalpina Un nou drum din județul Alba a…

- Drumul care unește a adunat sambata, 8 octombrie, in Piața Cetații din Alba Iulia aproximativ 12.000 de persoane pasionate de drumeție, natura și tradiții. Frumusețile neștiute ale Romaniei pot fi descoperite de acum inainte cu ajutorul celor 1.400 de kilometri ce strabat țara in diagonala, de la Putna…

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

