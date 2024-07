Stiri pe aceeasi tema

- La o ora de Frankfurt exista o expoziție fabuloasa unica in intreaga lume. Vorbim de Muzeul de Tehnologie Sinsheim, o lume fascinanta a celor pasionați de mașini de colecție, motociclete de zeci de mii de euro, tehnica militara autentica direct din cel de-al Doilea Razboi Mondial sau mașini de Formula…

- In curtea unei locuinte din orasul Mihailesti, judetul Giurgiu, au fost gasite ingropate 14 kilograme de cocaina, cu o valoare de piata de peste un milion de euro. Procurorii DIICOT au retinut trei traficanti de droguri, dintre care unul a fost condamnat anterior pentru infractiuni de acelasi gen. Conform…

- In primul trimestru din acest an, Ford a vandut 20.223 de mașini electrice, mai multe cu 86% fața de aceeași perioada din 2023. Chiar daca vanzarile de modele electrice au crescut, rezultatele financiare pentru primul trimestru din acest an arata ca marca americana pierde foarte mulți bani dupa vanzarea…

- Lichidul pentru sistemul de servodirecție al unui autoturism ocupa un rol esențial, dar este adesea subestimat. Acesta nu doar ca faciliteaza o direcție ușoara și precisa, dar și protejeaza componentele sistemului de direcție impotriva uzurii și coroziunii. ...

- Cum au pacalit un barbat si o femeie mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini: Polițiștii din Ilfov au facut perchezițiiUn barbat si o femeie au fost retinuti de politistii din Ilfov dupa ce au pacalit mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de…

- Polițiștii din Ilfov au reținut joi, 9 mai, un barbat si o femeie, acuzați ca au inșelat mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini de lux. Prejudiciul in acest caz este de aproximativ 1,5 milioane de lei, anunța IPJ Ilfov.In acest caz, polițiștii au facut doua perchezitii…

- Piața Unirii s-a umplut sambata de mașini de epoca, cu ocazia unei noi ediții a Retroparadei Primaverii, organizata de Retromobil Club – filiala Timiș. Peste 100 de mașini istorice, autohtone, dar și straine au bucurat sutele de trecatori, care au facut poze cu ele și au stat de vorba cu colecționarii…

- Retro Parada Primaverii la Alba Iulia: Bijuterii pe roți in Cetatea Marii Uniri. Ce mașini de colecție sunt expuse Retro Parada Primaverii a inceput sambata la Alba Iulia. Pasionații de mașini de colecție pot admira peste 80 de exponate de epoca, pe esplanada Obeliscului din Cetatea Alba Carolina. Printre…