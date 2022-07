Anchetatorii au descoperit in Bihor primul laborator de extragere secundara a cocainei. O grupare a inchiriat o cabana in afara zonelor locuite din Bihor, iar acolo extrageau, pe cale chimica, cocaina. Valoarea cocainei descoperite este de 200.000 de euro. Potrivit Poliției Romane, polițiștii și procurorii au inceput sa supravegheze gruparea din iunie, cand membrii gruparii […] The post VIDEO. A fost descoperit primul laborator de extragere a cocainei din Romania. Din grupare faceau parte romani, israelieni și columbieni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…