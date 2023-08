Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din orasul Bad Bayersoien din landul Bavaria, sudul Germaniei, au declarat, duminica, stare de dezastru, dupa ce furtuni violente insotite de grindina au produs pagube majore cladirilor, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

- Sapte persoane au fost ranite intr-un nou accident la Rust, in sudul Germaniei, in cel mai mare parc de distractie din tara, Europa-Park, unde scena spectacolului „Retorno dos Piratas” s-a surpat in zona de sosire a unui montagnes russes, scrie presa germana.

- O furtuna puternica de grindina a lasat mai multe drumuri inundate in orașul canadian Lindsay, Ontario, joi (3 august), potrivit Reuters. Imagini filmate de pe veranda unui rezident au aratat caderi de grindina și ploaie inundand strazile, in timp ce vehiculele de urgența treceau. Serviciul de poliție…

- Mai multe localitati din sudul Germaniei au fost lovite de o ploaie cu grindina, de o intensitate neobisnuita. In plina vara, strazile din cateva orase au fost acoperite de 30 de centimetri de gheata, iar edilii locali au scos plugurile pe care le folosesc iarna pentru a elibera

- PROGNOZA SPECIALA Interval de valabilitate: 02 august, ora 12:00 – 02 august, ora 20:00 In intervalul menționat, vor fi intervale in care instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata și se va manifesta prin averse locale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și vor…

- Furtuna violenta de marți seara a produs un adevarat dezastru in Oradea, Romania, unde acoperișuri, indicatoare rutiere, arbori și stalpi au fost smulși de vant in tot orașul, parcul din centru a fost devastat, mai multe alei au fost distruse. Echipele de intervenție lucreaza și miercuri pentru eliberarea…

- Un avion Boeing apartinand Delta Airlines a suferit avarii la conul frontal, la turbina motorului și la aripa in mai multe puncte imediat dupa decolare, in timp ce s-a confruntat cu condiții meteorologice severe.

- Dupa mai multe zile in care am avut și temperaturi de 45 de grade, o furtuna puternica a facut prapad in zona Moldovei. A plouat cu grindina, iar mașinile și culturile oamenilor au fost distruse in cateva minute. Transilvania și Oltenia au fost și ele maturate de furtuni. In Buzau, o femeie a fost strivita…