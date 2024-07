Stiri pe aceeasi tema

- Ne intoarcem in mlaștina! DreamWorks Animation a anunțat oficial ca „Shrek 5” este in dezvoltare și va avea o data de lansare indepartata, pe 1 iulie 2026. Vedetele originale ale seriei, Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz, sunt confirmate sa revina in rolurile lor iconice. Inca nu este clar daca…

- "Bad Boys: Ride or Die" de la Sony, a patra parte din seria politistilor prieteni cu Will Smith si Martin Lawrence, a debutat in forta, cu incasari de 56 de milioane de dolari din 3.885 de sali de cinema. De asemenea, filmul a debutat si in box office-ul international cu 48,6 milioane de dolari, ajungand…

- O tara de la granita cu Romania si-a majorat rezervele cu aur cu 3.000% in 10 ani, ceea ce inseamna ca fiecarui locuitor al acestui stat ii revin in prezent cate 10 grame din pretiosul metal.

- Deep Purple, Sting si Lenny Kravitz se vor intoarce anul acesta la Festivalul de Jazz de la Montreux, in timp ce Duran Duran va inchide evenimentul elvetian cu prima sa aparitie, au anuntat joi organizatorii, informeaza News.ro.

- V-a placut, v-a ramas pe buze, iar acum puteți urmari povestea de iubire a piesei ,,Inapoi in viitor”, pentru ca videoclipul oficial e la un click distanța. The Motans și Andra jongleaza cu timpul, cu excursii intre trecut și viitor, dar cu aceeași muzica care sa va ajunga la inima. Versurile piesei…

- Pro TV a anunțat incheierea unei colaborari cu bucatarii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cei trei foști Chefi de la Antena 1 vor forma echipa juraților unui nou sezon Masterchef. „Suntem foarte incantați sa anunțam revenirea formatului TV care a creat o adevarata revoluție culinara…