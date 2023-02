Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin, joi seara, la un incendiu produs la Spitalul privat Humanitas, de pe strada Frunzișului. A fost activat planul roșu incepand cu ora 22:50. Pana la ora 23:00, nu au fost anunțate victime. In jur de 20 de pacienți au fost evacuați de catre pompieri. Spitalul este inundat cu fum. UPDATE -1 Pana in acest moment au fost evacuați 26 de pacienți, dintre care patru sunt transportați la alte unitați spitalicești. Incendiul este lichidat, iar pompierii efectueaza recunoașterea intregului spital, transmite ISU Cluj. ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE… Post-ul…