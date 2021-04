VIDEO. A doua tranșă de vaccinuri Johnson&Johnson a sosit astăzi în România pe cale rutieră Romania a primit azi a doua tranșa de vaccin livrata de compania farmaceutica Johnson&Johnson constand in 48.000 de doze. Acestea vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale. Potrivit CNCAV, noua tranșa de vaccinuri livrata de compania Johnson&Johnson a sosit in Romania pe care rutiera. […] The post VIDEO. A doua tranșa de vaccinuri Johnson&Johnson a sosit astazi in Romania pe cale rutiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

