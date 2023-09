Stiri pe aceeasi tema

- „Hei Jude” e cantecul la moda in aceste zile pe „Santiago Bernabeu” și sunt convins ca și lui Carlo Ancelotti ii place. Melodia compusa de Sir Paul Mc Cartney a avut ca sursa de inspirație o desparțire, cea a lui John Lennon de prima sa soție, Cynthia, și implicit, de fiul lor, Julian, insa refrenul…

- Tanara vedeta engleza Jude Bellingham, in varsta de 20 de ani, a adus din nou victoria lui Real Madrid, 2-1 cu Getafe, sambata, la primul sau meci pe stadionul Santiago Bernabeu, in etapa a 4-a a campionatului spaniol de fotbal, permintand madrilenilor sa-si consolideze fotoliul de lider, informeaza…

- Jude Bellingham (20 de ani), noul fotbalist de la Real Madrid, s-a desparțit de Asantewa Chitty (22 de ani), apoi și-a facut cont pe o aplicație matrimoniala pentru celebritați. Englezul și-a creat un profit pe Raya, o aplicație asemanatoare cu Tinder, doar ca pentru celebritați. Conform Sport.es, Bellingham…

- In etapa cu numarul 28 din LaLiga, Real Madrid a pierdut pe Santiago Bernabeu in fața celor de la Villarreal (3-2), iar la finalul partidei, Fede Valverde l-a așteptat pe Alex Baena in parcare și l-a lovit. Jucatorul madrilenilor și-a aflat pedeapsa.

- Dupa ce perfectat transferul mijlocașului englez Jude Bellingham (19 ani), de la Borussia Dortmund, Real Madrid ar fi pus ochii pe inca un jucator al trupei germane: atacantul neamț cu mama din Romania, Karim Adeyemi (21 de ani). Gruparea de pe „Santiago Bernabeu” cauta sa aduca un atacant de viitor,…

- Jude Bellingham a susținut prima conferința de presa din postura de jucator al lui Real Madrid. Mijlocașul de 19 ani a dezvaluit doi factori care i-au infuențat decizia de a alege clubul „blanco”. Internaționalul englez a fost dorit de mai multe echipe din Premier League, Liverpool, Manchester City…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a oficializat, miercuri, venirea internationalului englez Jude Bellingham, de la Borussia Dortmund, pentru un contract valabil pana in 2029, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres."Real Madrid si Borussia Dortmund s-au pus de acord asupra transferului…

- Prețul lui Jude Bellingham va atinge 133,9 milioane de euro daca Real Madrid platește toate bonusurile pentru el, pe langa cele 103 milioane, suma oficiala de transfer. Il va depași pe Hazard (115) și va fi numarul 1 all-time la Real. Borussia Dortmund a facut 400 de milioane profit din cele mai scumpe…