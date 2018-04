O creștere puternica a incidentelor care implica explozii de grenade de mana a devenit emblematica in cazul creșterii ratei criminalitații violente in orașele suedeze, potrivit BBC. Dispozitivele sunt ușor de obținut. Ele pot fi cumparate pentru doar cateva sute de coroane suedeze (aproximativ 20 de lire sterline). In februarie 2017, președintele american Donald Trump a legat problemele din Suedia de fluxul de migranți.