- Incendiu într-un spital Covid din Bulgaria: 3 morți Trei barbați au murit într-un incendiu care a izbucnit într-un salon cu pacienți Covid al unui spital din Bulgaria. Tragedia a avut loc duminica dimineața în orașul Silven, transmite Reuters. Focul, care a fost stins…

- Doi barbați, de 74 și 75 de ani, au incetat din viața intr-un incendiu care a avut loc in aceasta dimineața la spitalul suport COVID Movila Vulpii din Ploiești. 18 pacienți au fost evacuați la Spitalul Județean Ploiești. Incendiul, lichidat, s-a manifestat intr-un salon de la parterul cladirii, pe o…

- Tragedie in India, sambata dimineața, unde 11 pacienți Covid au murit intr-un incendiu izbucnit la secția ATI a unui spital din Ahmednagar.Cand a izbucnit incendiul, in secția Covid erau internați 17 pacienți.Dintre cei șapte, un pacient in stare critica a murit.

- 11 pacienți Covid au murit sambata intr-un incendiu izbucnit la terapia intensiva a unui spital din Ahmednagar, India, anunța Mediafax. Cand a izbucnit incendiul in secția Covid erau internați 17 pacienți. Inițial, 10 au murit in incendiu, iar 7 au fost transferați. Dintre cei…

- Salile de operație ale Spitalului de Urgența “Elena Beldiman” din Barlad au fost transformate in saloane de Terapie Intensiva. “Ne dorim ca personalul medical și de suport sa reziste pentru ca și ei sunt OAMENI!”, spune in postarea de pe pagina de socializare, managerul interimar, Daniela Rusu. Doar…

- Din nefericire, dupa raportarea de astazi, Constanta a ajuns la 1442 de decese.Institutia Prefectului judetul Constanta a raportat in aceasta seara decesele a 17 persoane confirmate pozitiv cu COVID 19, cu varstele cuprinse intre 44 si 84 de ani, Ieri, 06 octombrie, Prefectura Constanta a raportat 11…

- Au aparut primele imagini din interiorul secției ATI Covid a Spitalului de Boli Infecțioase de la Constanta, care a ars vineri dimineața. 9 persoane au murit in tragedie. Flacarile au izbucnit in secția ATI in jurul orei 9.50. Ulterior tot spitalul a fost evacuat. Peste 100 de pacienți au fost scoși…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost inoculați cu vaccinuri produse de compania Moderna din loturi care au fost anterior suspendate din cauza descoperirii de contaminanți, a declarat sambata ministerul japonez al sanatații, citat de Reuters. Barbații au murit luna aceasta, la cateva zile…