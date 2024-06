Stiri pe aceeasi tema

- O mașina electrica Dacia Spring s-a facut scrum intr-o parcare din Tulcea, unde s-a autoaprins la cateva minute dupa reincarcarea bateriei. Imaginle cu momentul in care autoturismul ia foc au devenit virale pe rețelele sociale.In filmare se vede cum mai intai incepe se iasa fum de sub autoturismul caruia…

- Directorul general de la Ferrari NV, Benedetto Vigna, este increzator ca primul supercar complet electric al producatorului italian se va vinde la fel de bine ca si modelele echipate cu motoare pe combustie, transmite Bloomberg.

- Vehiculele electrice ieftine din China patrund deja in Europa, subminand una dintre cele mai mari industrii din regiune. BYD, care a depașit anul trecut Tesla pentru a deveni cel mai mare producator global de EV-uri, este pe cale sa ridice miza. Producatorul chinez deja a anunțat ca intenționeaza…

- Cercetatorii chinezi susțin ca ar fi dezvoltat o baterie auto revoluționara care se poate incarca in doar zece minute și poate alimenta o mașina .... The post REVOLUȚIE TEHNOLOGICA Baterie auto care se poate incarca in doar zece minute, asigurand o autonomie de aproape o mie de kilometri first appeared…

- A inceput Salonul Auto International de la Beijing, cel mai mare si impunator eveniment dedicat pasionatilor de masini din Asia. Zeci de producatori din toate colturile lumii concureaza, indirect, pentru atentia publicului. Anul acesta, accentul a cazut pe masinile electrice si cele hibrid, scrie observatornews.ro…

- Constructorul german a dezvaluit oficial cea de-a doua generație Opel Grandland, care aduce un design complet nou, inspirat de conceptul Opel Experimental, prezentat in vara anului trecut. Pe langa un limbaj de design nou, noul Opel Grandland va fi oferit in versiuni cu motoare hibride, precum și cu…

- Bacaul se confrunta din nou cu o invazie de caini vagabonzi. O haita de maidanezi a bagat spaima in cartierul Fiald. Un cetatean din cartierul Bacovia – Fiald, de pe strada Tazlaului din municipiul Bacau, a filmat o noua haita de caini care a aparut in zona. „Zeci de sesizari au fost facute atat pe…

- Industria auto va trebui sa reduca greutatea bateriilor vehiculelor electrice cu 50% in urmatorii 10 ani pentru a face electrificarea semnificativa din punct de vedere ecologic, a declarat miercuri directorul general al grupului Stellantis, transmite Reuters, informeaza News.ro.