- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va întâlni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie în vederea formarii unei majoritati parlamentare, scrie Agerpres. "Nu este în intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am…

- Intr-o scrisoare semnata de 41 de parlamentari PNL, in care se vorbește despre situația de criza in care se afla Romania in acest moment, se cere ca Ludovic Orban sa fie numit premier. O scrisoare parlamentara, semnata de 41 de parlamentari PNL, a aparut in spațiul public. In aceasta se cere ca Ludovic…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța ca va comunica Guvernului moțiunea de cenzura. Președintele PNL a citat, marți, dintr-o decizie CCR, potrivit careia „impiedicarea prezentarii și refuzul de a dezbate o moțiune de cenzura deja depusa sunt contrare Constituției intrucat acest lucru ar echivala…

- Președintele intervine brutal in criza guvernamentala. KIaus Iohannis pune tunurile pe USR-PLUS și susține ca „noua alianța” cu AUR este „un afront la adresa romanilor” și ca partidul lui Barna si Ciolos s-ar fi discreditat iremediabil. O ieșire cu totul stranie in afara Constituției care impune șefului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca cel care va pierde alegerile la Congresul din 25 septembrie, isi va pierde legitimitatea si pentru functia administrativa pe care o ocupa, indiferent ca e vorba de functia de premier sau de presedinte al Camerei Deputatilor. Orban a mai explicat ca este…

- Orban l-ar putea da JOS pe Cițu din funcția de premier, daca va caștiga alegerile interne PNL: „Asta e cea mai probabila evolutie” Ludovic Orban afirma, intrebat fiind despre ipoteza revenirii in fruntea Guvernului, daca va castiga alegerile din partid, ca „asta e cea mai probabila evolutie dupa Congresul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului, și ca, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților. Orban a facut aluzie și la momentul in care Florin Cițu ar pierde alegerile, spunand…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…