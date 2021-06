Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lovit in noaptea de sambata spre duminica cu pumnii și picioarele de alți doi barbați, care au fugit și au abandonat victima in stare de inconștiența in fața unui biserici din...

- Primaria comunei Ghiroda atrage atenția ca amenzile pentru cei care nu respecta curațenia sunt cuprinse intre 500 și 1.000 de lei plus curațatul locației. Cea mai recenta amenda a primit-o un tanar care a mancat semințe in parc și a aruncat pe jos cojile. „Cu toții ne dorim parcuri ingrijite și curate…

- Trenul Astra Trans Carpatic, care a plecat duminica, 16 mai, din gara Brașov, ora 12.00, in direcția spre București, s-a defectat in zona Timișul de Sus și fara prea multe explicații calatorii, in numar de aproximativ 50, au fost coborați din garnitura. Inca de la plecarea din Brașov, trenul Astra…

- Cazul morții legendei fotbalului, Diego Maradona, este inca in plina cercetare. Se presupune ca acesta a fost „abandonat” de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa. Maradona ar fi avut parte de un tratament „inadecvat, deficient și nesabuit” care a dus la o agonie lenta,…

- Matias Morla, care a fost avocatul si prietenul lui Diego Maradona, a afirmat, luni, ca fiicele fostului star argentinian Dalma si Giannina "l-au furat si l-au abandonat in ultimii ani", informeaza agentia EFE.

- „Este absolut necesar ca oamenii sa respecte regulile, oamenii, companiile, partidele politice in ansamblul lor sau politicienii, este necesar atat sa respecte regulile, cat si sa indemne pe toata lumea sa faca lucrul acesta. In sensul acesta, am luat legatura si eu si m-am cerut amendat. Voi contribui…

- Comisarii Garzii de Mediu Arad au aplicat o amenda de 100.000 de lei firmei in curtea caruia s-a produs un incendiu care a cuprins cantitati mari de deseuri reciclabile depozitate, degajarile dense de fum provocand poluarea aerului. Garda de Mediu Arad a informat, marti, ca dupa anuntarea…