VIDEO: 71 de arestări după protestele din Serbia Politia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic si un tunisian, dupa violentele izbucnite vineri seara la o manifestatie desfașurata in capitala Serbiei, Belgrad, impotriva modului in care guvernul sarb a gestionat pandemia de Covid-19, potrivit Agerpres . „Printre cei arestati se numara multi cetateni straini, din Bosnia, Muntenegru, dar si din Marea Britanie, Tunisia”, a declarat seful politiei, Vladimir Rebic, intr-o conferinta de presa, in timp ce fotografii ale pasapoartelor britanic si tunisian a doi barbati erau aratate pe un ecran. Potrivit presei locale, respectiv tabloidelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

