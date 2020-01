Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei tone de droguri au fost confiscate de polițiștii in primele 11 luni ale anului 2019, in Romania. Au fost destructurate 57 de grupuri de traficanți, informeaza Inspectoratul General al Poliției Romane, citat de Agerpres.Peste 1.400 de persoane banuite de trafic de droguri au fost trimise…

- Politistii antidrog impreuna cu procurorii DIICOT au destructurat, in primele 11 luni ale anului trecut, 57 de grupari de traficanti de droguri si au confiscat aproape trei tone de droguri. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, peste 1.400 de persoane banuite de trafic de droguri…

- Aproape trei tone de droguri au fost scoase de pe piata de politisti si procurori DIICOT, in primele 11 luni ale anului 2019. Au fost destructurate 57 de grupuri de traficanti de stupefiante, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Mediafax . Infractionalitatea in domeniul drogurilor…

- Peste 1.400 de persoane banuite de trafic de droguri au fost trimise in judecata, in primele 11 luni ale anului trecut, in urma actiunilor organizate de politisti si procurori D.I.I.C.O.T. Au fost destructurate 57 de grupari organizate si au fost scoase de pe piata aproape 3 tone de droguri.

- Aproape trei tone de droguri au fost scoase de pe piața de polițiști și procurori DIICOT, in primele 11 luni ale anului 2019, fiind destructurate 57 de grupuri de traficanți de stupefiante, anunța Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR).Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil al populației…

- Aproape trei tone de droguri au fost scoase de pe piața de polițiști și procurori DIICOT, in primele 11 luni ale anului 2019, fiind destructurate 57 de grupuri de traficanți de stupefiante, anunța Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR). „In primele 11 luni ale anului 2019, polițiștii specializați…

- Peste 1.400 de persoane banuite de trafic de droguri au fost trimise in judecata, in primele 11 luni ale anului trecut, in urma actiunilor organizate de politisti si procurori D.I.I.C.O.T.Au fost destructurate 57 de grupari organizate si au fost scoase de pe piata aproape 3 tone de droguri.In primele…

- Imediat dupa declanșarea anchetelor care au dus la trimiterea in judecata, medicul Lorena Adriana Birleanu s-a și pensionat. A condus Centrul Militar Județean al Ministerului Afacerilor Interne de la Suceava. A fost cercetata inclusiv pentru faptul ca și-a drogat propriii copii. Este judecata la Botoșani,…