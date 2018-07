Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de groaza in regiunea Attica, Grecia. Cel putin 80 de oameni au murit in incendiile de vegetatie din Grecia.Intr-un video postat pe o rețea de socializare se vede cum vantul puternic raspandește cu "viteza luminii" flacarile.

- Incendiile din Grecia au lasat în urma mii de case distruse și mari suprafețe de teren arse, traume de care supraviețuitorii nu vor scapa, probabil, niciodata. Totul arata ca dupa bombardament, scrie adeavrul.ro. Potrivit presei elene, patru indivizi au fost interogați, fiind banuiți ca ar…

- Președintele Romaniei a adresat condoleanțe Președintelui Republicii Elene și familiilor indoliate, ca urmare a tragicelor incendii de vegetație care au cuprins regiunea Attica, soldate cu regretabile pierderi de vieți omenești, printre care și copii, raniți și importante pagube materiale. De…

- E haos in Grecia, unde bilanțul incendiilor de vegetație din regiunea Attica, situata in apropiere de Atena, a ajuns la cel puțin 74 de morți, conform ultimelor informatii ale autoritatilor.

- Doua accidente rutiere au avut loc, joi dupa-amiaza, pe Calea Turzii, din Cluj-Napoca, acestea petrecându-se la intervale de timp foarte scurte.Unul dintre accidente a avut loc pe sensul de coborâre, în zona benzinariei Lukoil, unde doua autoturisme s-au ciocnit…

- Madalin Ionescu a postat imaginile cu dezastrul din Grecia, acolo unde se afla in concediu, pe pagina sa de socializare, informeaza Romania TV. “Am plecat in Grecia pentru o vacanța de vis … Iata ce a ieșit … Prinși de potop ! ??? P.S. In același timp la Moscova erau 35 de grade ! Wtf? Și-a…

- Clujul devine încet capitala drogaților, fiind foarte multe cazuri în care tinerii care consuma diverse substanțe nu se mai ascund și o fac direct în public. Doi tineri au fost filmați zilele trecute în stația de autobuz de lânga…

- Mai multe persoane au fost nevoite sa se strecoare dimineata pe langa o masina ce a fost parcata cu botul in poarta unui cabinet. Imagini au fost postate pe grupul de Facebook "Esti din Iasi daca...". Oamenii care doreau sa intre in curtea cabinetului nu aveau cum sa ocoleasca autoturismul deoarece…