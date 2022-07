Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe inregistrari video cu o fetița de 4 ani ucisa de rachetele rusești in timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au aparut pe platformele de socializare. Mama ei, Iryna, și-a pierdut un picior in urma atacului care a fost descris de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- Tatyana Chubar, „lucreaza" pe un obuzier autopropulsat Howitzer. Femeia a ales sa vina pe front desi acasa o asteapta doi copilasi. Tatyana este doar una dintre multele ucrainence care lupta impotriva rusilor pentru a-si apara tara.Tatyana a devenit celebra prin postarile sale de pe Instagram sau TikTok.…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Armata ucraineana s-a predat la Azovstal, ultima reduta in care mai luptau soldații in subsolurile combinatului. Imaginile arata soldații ucraineni care se predau, dar care iși cara, doi cate doi, camarazii uciși in lupta. The post Armata ucraineana și-a carat morții de la Azovstal appeared first on…

- Armata ucraineana a lansat doua pachete de carți de joc cu chipurile unor militari și oficiali ruși pe care ii suspecteaza de crime de razboi, relateaza BBC. Ideea reproduce setul de 55 de carți de joc pe care armata americana l-a lansat in timpul invaziei din Irak din 2003, infațișandu-i pe cei mai…

- Cel puțin trei persoane au murit și 12 au fost ranite dupa ce o școala și un internat au fost bombardate noaptea trecuta de forțele ruse, in orașul Novhorod-Siversky, din nordul Ucrainei. Anunțul a fost facut chiar de prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, care a acuzat Rusia ca poarta ”un razboi…

- Forțele Armate ale Ucrainei au doborat mai multe ținte aeriene inamice joi, 21 aprilie, intr-o zi „fructuoasa”, cum a fost numita de apararea aeriana ucraineana. Comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina a declarat ca țintele au fost distruse simultan. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene, 15 ținte…