- Acțiune de amploare a DIICOT, in aceasta dimineața. Sunt emise 300 de mandate de percheziții, in urma carora 400 de persoane vor fi duse la audieri. Au loc, simultan, peste 50 de operațiuni ce vizeaza grupari specializate in trafic de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatica, printre…

- Un numar de 25 de persoane au fost retinute in urma zecilor de perchezitii efectuate miercuri in mai multe cauze privind comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit…

- Politistii fac, joi dimineata, 19 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in Ilfov, Giurgiu si Valcea, intr-un dosar penal de talharie calificata deschis dupa ce suporteri ai CSA Steaua au agresat un suporter FCSB. ”In aceasta dimineata, 6 octombrie 2022, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Zeci de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri Zecii de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri In cursul dimineții de miercuri, 5 octombrie, au loc…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 146 de perchezitii in mai multe judete din tara in doua dosare de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare. Potrivit Poliției Romane, sunt puse in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara,…

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. ”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

- Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…