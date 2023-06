Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…

- Polițiștii fac marți percheziții in patru județe din Romania intr-un dosar penal de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Anchetatorii au stabilit ca mai multe mașini inchiriate din alte țari au fost vandute, cu acte false, in Romania. ”In judetele Hunedoara, Bihor, Caras…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Pe parcursul zilei de marți nu doar profesorii protesteaza, sunt și polițiști nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Aceștia, parte din sindicatul Europol, au ajuns in fața Ministerului de Interne. ”Gata cu batjocura la adresa politistilor, ne-ati umilit destul! Am declansat actiunile de protest…

- Un elev de 14 ani din Botoșani a venit la școala cu un pistol. Cazul a fost semnalat poliției chiar de catre directorul instituției de invațamant. Potrivit poliției, pistolul era de jucarie, iar elevul nu l-a folosit pentru a amenința pe cineva. Polițiștii fac cercetari in acest caz. Se pare ca dupa…

- O mașina Google, folosita pentru a fotografia strazile, a fost izbita de tren miercuri, in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. In urma accidentului, soferul autoturismului a fost ranit usor. Politistii au intocmit dosar penal. ”La data de 10 mai a.c., ora 10.11, Politia orasului Strehaia a…

- Muncitorul care a suferit arsuri grave in urma incendiului produs luni pe platforma rafinariei Petrobrazi a murit, la Spitalul Floreasca din Capitala, unde fusese dus, avand in vedere starea grava in care se afla. Politistii au extins cercetarile, vizata fiind si infractiunea de ucidere din culpa. Barbatul…

- Procurorii DIICOT si politistii de frontiera fac, marti, 29 de perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, la o grupare formata din cetateni romani si sarbi care se ocupa cu traficul de migranti. Grupurile de migranti erau constituite in Serbia, din cetateni afro-asiatici, care erau racolati si…