O parte dintre bolnavii de coronavirus internați in Spitalul Toma Ciorba sunt aproape vindecați. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul Covid-19. Viorica Dumbraveanu a precizat, insa, ca cei 25 de pacienți mai raman internați in spital, pana in momentul in care vor avea testele repetate negative.