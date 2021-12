Stiri pe aceeasi tema

- 21 Decembrie 1989. Este ziua in care Nicolae Ceaușescu – „mult iubitul și stimatul conducator de partid și de țara” – ținea ultimul sau discurs, in balconul sediului Comitetului Central al PCR, in fața mulțimii de ”tovarași și pretini”: „Alo, tovarasi, alo! Asezati-va linistiti, tovarasi!”. Ziua in…

- Președintele Klaus Iohannis a depus o coroana de flori, la Troița din Piața Universitații, pentru victimele Revoluției. Dupa depunerea florilor, Iohannis a schimbat cateva cuvinte cu persoanele venite special pentru a participa la acest moment. 21 decembrie 1989 - inceputul Revoluției in Capitala21…

- Manifestatia de la Timisoara din 1989 isi gasea ecou la Bucuresti in 21 decembrie, cand la adunarea populara convocata de Nicolae Ceausescu, printre urale si scandari, s-au facut tot mai puternic auzite huiduieli si fluieraturi, miscarea de strada care a urmat fiind reprimata cu gloante si arestari.

- In ziua de 21 Decembrie 1989, la București, Ceausescu a convocat un mare miting in sprijinul poziției sale fața de evenimentele de la Timișoara. Aflat in balconul C.C. al PCR, Nicolae Ceaușescu a inceput sa le vorbeasca muncitorilor adunati in piața. Mitingul se transmitea in direct la radio și televiziune.…

- Moment solemn, la Universitate. Președintele Klaus Iohannis a mers, in aceasta dimineața, in Piața Universitații, pentru a depune o coroana de flori la Troița, in memoria victimelor Revoluției din decembrie 1989.21 decembrie 1989 - inceputul Revoluției in Capitala21 decembrie 1989 este ziua in care,…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins reprezentativa Țarilor de Jos, cu scorul de 56-15 (28-10), sambata, in ultimul ei meci din editia 2021 a Rugby Europe Championship. Partida a avut loc pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti.”Stejarii” au reusit opt eseuri, prin Marius Simionescu…

- Emanciparea fara o indrumare consecventa isi arata marile neajunsuri in criza de constiinta si de identitate a actualei Romanii. Fascismul si comunismul au fost intii de toate expresia unei atari crize. Cele doua regimuri au distrus sansa de emancipare a individului, dar mai ales au profitat imens de…

- In discursul pe care l-a susținut de la pupitrul Consiliul Național, fostul ministru al Muncii i-a acuzat pe politicienii din echipa lui Florin Cițu ca mimeaza o atitudinea democratica in public, dar s-au asigurat, in culise, ca opozanții lor nu mai au șansa unei competiții corecte."O aștept și pe doamna…