Video| 200 de persoane, salvate după ce au rămas blocate în mașini pe DN 2 Autoritațile din Buzau au intervenit sambata pentru salvarea a 200 de persoane care au ramas blocate cu mașinile pe DN 2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Top al unor tineri americani cu ceea ce le-a placut in Romania: Am mancat cea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Top al unor tineri americani cu ceea ce le-a placut in: Am mancat cea…

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul ISU Buzau au salvat doua femei gravide aflate, sambata, in doua mașini blocate in trafic. Ele au fost duse la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un efectiv de 50 de militari si cinci utilaje tehnice sprijina autoritatile locale pentru deszapezirea autovehiculelor blocate intre localitatile Buzau si Ramnicu Sarat, a informat, sambata, Ministerul Apararii Nationale, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile judiciare au destructurat o retea de trafic de migranti care, inca din 2019, au introdus in Romania peste 180 de persoane. Fiecare migrant era dispus sa plateasca intre 8.000 si 13.000 de euro. In urma actiunii, 21 de persoane au fost arestate preventiv. Fii la curent cu cele…

- Aproape 100.000 de persoane au trecut prin punctele de frontiera in prima zi a lui 2023, cele mai multe pe sensul de iesire, conform datelor Politiei de Frontiera. Numarul total al ucrainenilor care au intrat in Romania, inclusiv in perioada pre-conflict, a trecut de 3,2 milioane, conform news.ro.…

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 27 de apeluri pentru a interveni de urgenta, cele mai multe - cate cinci - fiind pentru Salvamont Maramures si Salvamont Lupeni. Astfel, au fost salvate 31 de persoane, din care 12 predate echipajelor medicale pentru a fi transportate la spital. O…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au blocat intrarea in tara a unui TIR incarcat cu 18,1 tone de deseuri textile provenite din Germania, care in documente erau trecute ca imbracaminte destinata unei firme din Romania, potrivit Agerpres.Potrivit Garzii de Mediu Arad, soferul…

- Echipele de salvare australiene au evacuat luni peste 100 de persoane de pe acoperisuri dupa ce un mic oras din estul Australiei a ajuns sub ape in urma unei viituri, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…