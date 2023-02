Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Aniversarii a 20 de ani de la inființarea Forțelor pentru Operații Speciale din Romania, sambata, 25.02.2023, in intervalul orar 06.00 – 15.00 traficul rutier va fi restricționat in zona centrala a Municipiului Targu Mureș, respectiv pe strazile Enescu si Horea, in vederea executarii unui…

- Joi, 22 decembrie, specialiștii Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Targu Mureș din cadrul Agenției Naționale Antidrog, impreuna cu un procuror din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mureș, precum și cu un ofițer din cadrul BCCO Targu Mureș, au desfașurat o activitate…

- In data de 22 Decembrie, copiii de la Casa de copii "Sf. Gheorghe" din Sancrai, aflati in grija Parintelui Dr. Ovidiu Barsan, paroh al Bisericii Sf. Ana din Targu Mures, au fost vizitati de elevi ai Colegiului National "Al. Papiu Ilarian", coordonati de domnii profesori Simona Florea, Dr. Hadrian Contiu…

- In cel de-al treilea turneu al campionatului de polo pe apa senioare organizat in bazinul olimpic din Targu Mureș, echipa noastra, condusa de Cristian Ispir, nu a jucat in cea mai buna forma. Exista si motive pentru acest lucru. Rezultate: CSM Targu Mures – Rapid București 4-29 Dinamo – CSM Targu Mures…

- Cu ocazia Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, desfașurate in perioada 5 – 9 decembrie, Asociația ESTIEM a studenților de la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației a organizat un dublu eveniment: lansarea numarului 11 al…

- Florin Ștreanga, maistru militar clasa a II-a, in cadrul Divizionului 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale, a murit la varsta de 49 de ani, la inceputul acestei saptamani, pe Aerodromul Ghimbav, langa Brasov, dupa ce și-a pierdut cunoștința, scrie publicația locala Brașov.net . Florin Ștreanga…

- Peste 140 de jandarmi de la Gruparea Mobila "Regele Ferdinand I" Targu Mureș vor participa maine, de 1 Decembrie, la manifestarile organizate de autoritați la Targu Mureș, dar și la Alba Iulia și Bistrița. O parte dintre jandarmi vor acționa pentru menținerea ordinii publice și a siguranței cetațenilor…

- Statuia liderului pașoptist Nicolae Balcescu a fost dezvelita marți, 29 decembrie, cu prilejul unei ceremonii care a fost organizata pe Bulevardul Cetații din Targu Mureș, in fața Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. La eveniment a participat și istoricul mureșean Cornel Sigmirean, director…