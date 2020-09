Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters, a declarat vineri ca Romania joaca "un rol cheie extraordinar pentru intreaga Alianta", iar angajamentul NATO pentru apararea statelor membre ramane solid. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES Generalul Wolters a sustinut…

- "Le-am reamintit bucureștenilor ca nu s-a schimbat nimic, absolut nimic, in legatura cu traficul infernal din București in 4 ani de mandat Firea-PSD. Nu ar mai trebui sa susțineți oameni care pacalesc, mint, nu se pricep la administrație și la management de proiecte. Ne costa mult votarea acestor…

- Meciul FCSB - CFR Cluj, care trebuia sa se dispute in aceasta seara, la ora 21:00, a fost amanat dupa apariția unui caz de coronavirus in cadrul echipei antrenate de Dan Petrescu, conform Gazetei Sporturilor, care citeaza Telekom Sport.Un jucator de la CFR Cluj a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus,…

- Varianta SARS-CoV-2, care afecteaza astazi lumea, infecteaza mai usor celulele decat cele care au aparut initial in China, ceea ce o face probabil mai contagioasa printre oameni, desi acest lucru ramane de confirmat, potrivit unui studiu publicat joi in revista Cell, informeaza AFP. “Nu…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, considera ca partida cu Dinamo de duminica va fi una foarte grea pentru formatia sa, adversara avand o alta fata decat cea aratata in meciul cu FCSB, de joi seara, cand a fost invinsa cu 3-0 in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei. "Ne asteapta…

- Antrenorul Adrian Mihalcea a avut parte de un debut de cosmar pe banca lui Dinamo, dupa ce a pierdut primul meci din campionat și spune, inaintea derby-ului de maine cu FCSB, ca partida cu Sepsi trebuie uitata...

- Navigatorii sunt oamenii fara de care comertul pe ape nu ar putea exista. Decizia de a institui 25 iunie ca Zi Internationala a Navigatorului sau Marinarului a fost luata la conferinta Organizatiei Maritime Internationale IMO de la Manila Filipine Campania din acest an poarta numele Enough is Enough…

- Fostul conducator al lui Dinamo, Constantin Anghelache (74 de ani), a fost invitat la GSP Live, unde a a intervenit in dezbaterea istorica Steaua ‘86 - Dinamo ‘90 și a comparat cele doua echipe legendare. Perioada dintre anii 1980-1990 este considerata cea mai prolifica din istoria fotbalului romanesc,…