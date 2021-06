VIDEO. 14 migranți înghesuiți în mașina condusă de un șofer din Timiș Polițiștii de frontiera din zona Deta au descoperit, la finele saptamanii trecute, pe drumul european 70, la intrarea in localitatea Jebel (județul Timiș) un autoturism marca Dacia MCV, inmatriculat in Romania și condus de un cetațean roman, care transporta 14 cetațeni straini, toți barbați. Șoferul intenționa sa-i transporte pe straini de la frontiera cu Serbia […] The post VIDEO. 14 migranți inghesuiți in mașina condusa de un șofer din Timiș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul intenționa sa ii transporte pe straini de la frontiera cu Serbia pana la Lugoj, insa a fost prins de agenții Poliției de Frontiera din zona Deta. Vineri dupa-amiaza, politistii de frontiera au oprit pentru verificari, pe drumul E70, la intrarea in localitatea Jebel, un autoturism marca Dacia…

- Barbatul intenționa sa ii transporte pe straini de la frontiera cu Serbia pana la Lugoj, insa a fost prins de agenții Poliției de Frontiera din zona Deta. Vineri dupa-amiaza, politistii de frontiera au oprit pentru verificari, pe drumul E70, la intrarea in localitatea Jebel, un autoturism marca Dacia…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- Doi migranti de origine afro-asiatica, care au trecut fraudulos granita din Serbia spre Romania, au ajuns la spital, dupa ce au fost loviți de un tractor. Cei doi se odihneau intr-un lan de rapița, in zona Gataia, județul Timiș, și au fost loviți de tractorul care efectua lucrari agricole, scrie news.ro.…

- Doi migranti care au trecut granita din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcati de un tractor care facea lucrari agricole. "In urma unui apel la numarul unic 112, un echipaj al politiei de frontiera din…

- O femeie din Bucuresti a vrut sa insceneze un accident pe Calea Grivitei, insa nu si-a dat seama ca este filmata. Politistii i-au deschis un dosar penal dupa ce au vazut imaginile. Femeia s-a aruncat pe sosea, chiar in fata unei masini, duminica, in jurul orei 19.00, pe Calea Grivitei. Șoferul autoturismului…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de scandalul din judetul Timis, referitor la carantinarea forțata de la nivel central, spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. “Dumnezeii luptei cu COVID-19, detinatorii adevarului absolut de…