Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 150 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, scrie mediafax.ro.Bilantul prezentat initial era de 20 de morti si zeci de raniti.Aproximativ 1.

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…

- Cel putin 70 de persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters.

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat un inalt responsabil pentru France Presse.

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Update: “Exista cinci persoane decedate și alte persoane care sunt grav ranite”, a declarat Bill…

- Cel putin sase persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite dupa ce o bomba a explodat marti la bordul unui microbuz, la un punct de control din orasul Kandahar, situat in sud-estul Afganistanului, informeaza postul Al Jazeera.

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite, la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, potrivit Agerpres.

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marsi, la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, relateaza AFP. ”Ultimele…