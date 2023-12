Aproximativ 125 de blocuri din Sectorul 3 al Bucureștiului vor ramane fara apa calda și caldura in urmatoarele zilei, dupa o avarie produsa la Magistrala II Sud. Avaria s-a produs in aceasta dimineața in zona stadionului Olimpia, la o conducta care are o vechime de aproape 50 de ani. Compania Termoenergetica a anunțat, pe pagina […] The post VIDEO. 125 de blocuri din București, fara apa calda și caldura din cauza unei avarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .