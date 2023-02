Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de straini au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania, prin judetul Arad, ascunzandu-se in cinci mijloace de transport, soferii acestora fiind cercetati pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac I și Nadlac II au depistat 23 de cetateni din Bangladesh și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua autoutilitare conduse de cetațeni romani. Șoferii celor doua mijloace de transport sunt…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat 44 de migranți care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de migranti din Bangladesh, Pakistan și Guineea care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. 1 de 4 In cursul acestei dimineti, in jurul orei 03.50, la Punctul…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 57 de cetateni din Pakistan, Bangladesh, India, Siria si Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in remorcile a doua TIR-uri care mergeau in Austria si Franta. Soferii sunt un cetatean roman si un olandez…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 57 de cetateni din Pakistan, Bangladesh, India, Siria si Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in remorcile a doua TIR-uri care mergeau in Austria si Franta.Soferii sunt un cetatean roman si un olandez…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat 52 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu porumb și ambalaje. Astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, doi cetațeni turci, ambii conducand ansambluri rutiere inmatriculate in Turcia. Șoferii transportau, conform documentelor de insotire…