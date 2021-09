Stiri pe aceeasi tema

- "Nu va vom ierta, nu vom uita. Va vom vana si va vom face sa platiti", a spus liderul de la Casa Alba in cadrul unei conferinte de presa, care a avut loc la cateva ore dupa dublul atentat care a provocat moartea a 12 soldati americani, cel mai sangeros bilant al unui atac impotriva armatei SUA intr-un…

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat un ajutor de pana la 100 de milioane de dolari, dintr-un fond de urgenta, pentru acoperirea nevoilor ”neasteptate” ale refugiatilor, legate de situatia din Afganistan, inclusiv pentru aplicantii afgani de vize de imigratie speciale, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden a revenit asupra aprecierii ca platformele social media, precum Facebook, „ucid oameni” prin gazduirea de informatii false legat de vaccinurile anti-Covid. Intrebat vineri la Casa Alba de un reporter legat de rolul „platformelor precum Facebook” in raspandirea…

- Presedintele american Joe Biden ”indeamna regimul cubanez sa-si auda poporul” si ”apelul vibrant al acestuia la libertate”, intr-un comunicat difuzat luni de Casa Alba, la o zi dupa manifestatii antiguvernamentale istorice in Cuba, relateaza AFP. ”Statele Unite indeamna regimul cubanez sa-si…

- Presedintele SUA a anuntat ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de ani “pentru a construi…

- Președintele SUA, Joe Biden, a propus un buget de 6 trilioane de dolari pentru 2022 - cel mai mare de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Prioritațile sale sunt creșterea nivelului de trai pentru saraci și patura mijlocie, investițiile majore in educație, infrastructura și combaterea schimbarilor climatice.…

- Presedintele american Joe Biden a combinat duminica sarbatorirea a 245 de ani de la proclamarea independentei SUA cu iesirea din cea mai grea etapa a pandemiei, catalogând vaccinarea drept „cel mai patriotic lucru care poate fi facut”, relateaza AFP și CNN. Biden a gazduit…