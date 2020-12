Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, marti, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, mai multe cadre cadre sanitare, universitati si Institutul National de Sanatate Publica (INSP) pentru efortul depus in contextul masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, relateaza Agerpres. Curaj, responsabilitate,…

- Grupul de Comunicare Strategica a realizat o agregare a datelor privind numarul de teste efectuate in Romania, la nivel național, de la inceputul crizei sanitare generata de infecția cu noul tip de coronavirus (SARS-CoV-2) pana in prezent. Aceasta centralizare a fost realizata pentru a raspunde…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, dupa o ședința la INSP alaturi de președintele Klaus Iohannis, ca nu este nicio problema legata de organizarea de alegeri parlamentare pe 6 decembrie, scrie stiripesurse.ro„Nu avem niciun indiciu in acest moment sa ne spuna ca nu putem organiza alegeri…

- "Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, necesitatea respectarii masurilor preventive. "Nu trebuie sa intram în panica, însa trebuie sa fim constienti ca ne aflam într-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers in vizita la Institutul National de Sanatate Publica (INSP), informeaza Administratia Prezidentiala. La finalul vizitei, seful statului a facut declarații.

- Președintele Klaus Iohannis va face o vizita la Institutul Național de Sanatate Publica. Vizita vine in contextul in care Romania a depașit granița celor 3000 de cazuri de Covid-19.Vizita va avea loc la ora 13.30, iar la final Klaus Iohannis va susține o declarație de presa.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad fac perchezitii, miercuri, la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP), la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad și la la Facultatea de Medicina a Universitații de Vest, intr-un dosar in care anchetatorii aradeni investigheaza mai multe…

- Institutul Național de Sanatate Publica a transmis marți un raport detaliat privind evoluția pandemiei de COVID-19 in Romania. Potrivit ... The post INSP publica informații detaliate despre evoluția pandemiei. Care sunt județele cele mai vulnerabile appeared first on Renasterea banateana .